В Госдуме предложили давать отцам 14-дневный отпуск при рождении ребенка

Российская Газетаиещё 7

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) подготовил и направил на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести оплачиваемый двухнедельный отпуск для отцов при рождении ребенка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

В Госдуме предложили давать отцам 14-дневный отпуск при рождении ребенка
© Российская Газета

Законопроект призван дополнить новым положением статью 255 Трудового кодекса РФ (Отпуска по беременности и родам). В частности, предлагается работникам (отцам, опекунам) предоставлять по их заявлению дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней в случае рождения ребенка.

Как сказано в пояснительной записке, в первое время после появления на свет ребенка неоценима физическая и эмоциональная помощь отца, однако по экономическим соображениям папы часто в этот важный для семьи момент вынуждены большую часть времени отдавать работе.

Введение инициативы позволит освободить мать от части бытовых и физических забот в самый сложный и уязвимый период, обеспечив ей непосредственную физическую помощь и моральную поддержку со стороны отца, считает вице-спикер Госдумы. Все это поспособствует формированию культуры ответственного отцовства и построению более равноправной модели семейных отношений, а в перспективе - достижению национальных демографических целей.

Ранее в Госдуме предложили ввести допвыходной для родителей с детьми до 18 лет.