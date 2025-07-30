В Госдуме предложили давать отцам 14-дневный отпуск при рождении ребенка

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) подготовил и направил на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести оплачиваемый двухнедельный отпуск для отцов при рождении ребенка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Законопроект призван дополнить новым положением статью 255 Трудового кодекса РФ (Отпуска по беременности и родам). В частности, предлагается работникам (отцам, опекунам) предоставлять по их заявлению дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней в случае рождения ребенка.

Как сказано в пояснительной записке, в первое время после появления на свет ребенка неоценима физическая и эмоциональная помощь отца, однако по экономическим соображениям папы часто в этот важный для семьи момент вынуждены большую часть времени отдавать работе.

Введение инициативы позволит освободить мать от части бытовых и физических забот в самый сложный и уязвимый период, обеспечив ей непосредственную физическую помощь и моральную поддержку со стороны отца, считает вице-спикер Госдумы. Все это поспособствует формированию культуры ответственного отцовства и построению более равноправной модели семейных отношений, а в перспективе - достижению национальных демографических целей.

Ранее в Госдуме предложили ввести допвыходной для родителей с детьми до 18 лет.