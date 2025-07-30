Ольга Ярославская рассказала, как уберечь детей от буллинга в летнем лагере

Следует отправлять ребёнка отдыхать недалеко от дома и на срок не более пяти дней. За это время коллективы не успеют сформироваться, риск возникновения травли минимальный. Такими рекомендациями детский омбудсмен столицы поделилась в эфире радиостанции «Говорит Москва». «Я бы всё равно рискнула бы и отправила бы в лагерь, но недалеко от дома и на пять дней. Буллинг формируется не быстро, он не в один день выстреливает. То есть это должны сформироваться детские коллективы. Но ребёнка надо приучать. Всё-таки если в дальнейшем планируете его отправлять в детские коллективы, то здесь надо стратегически выстроить эту историю. Здесь на пять дней, на следующий год на недельку». Ранее Ольга Ярославская призвала родителей учить детей плавать. Это необходимый для безопасности ребенка навык. Полное интервью читайте на сайте.