Нужно ли родителям контролировать онлайн-общение ребенка

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Марина Попова сообщила, что родителям стоит следить за активностью ребёнка в соцсетях.

«Родителям стоит обратить внимание на несколько моментов, чтобы понять, насколько безопасно общение ребёнка в соцсетях. Во-первых, важно контролировать время, проведённое онлайн, и не забывать про физическую активность и реальные встречи с друзьями. Во-вторых, стоит открыто поговорить с детьми о том, кто их друзья в сети и как они общаются», — рассказала Попова РИАМО.

Попова порекомендовала родителям подписаться на страницы детей в соцсетях, регулярно просматривать посты и обсуждать с ребёнком то, что кажется небезопасным.

Также эксперт заявила о важности обучения ребёнка быть осторожным в интернете и не делиться личной информацией.

Ранее психолог Екатерина Каталина в беседе с НСН выразила мнение, что родители должны контролировать активность детей в интернете.