Психологи объяснили, почему наказания за гаджеты могут быть неэффективны

Эксперты всё чаще ставят под сомнение эффективность жёстких ограничений на использование гаджетов детьми.

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Несмотря на популярное мнение, что экраны вредят мозгу и психике, научные данные пока не дают однозначного ответа. Профессор психологии Пит Этчелс утверждает, что многие пугающие заголовки основаны на слабых или искажённых выводах.

Ключевая проблема — методология. Большинство исследований опираются на самоотчёты: подростков спрашивают, сколько времени они провели за экраном и как это отразилось на их настроении.

Но это не даёт объективной картины. Кроме того, не учитывается контекст: смотрел ли ребёнок образовательное видео, играл в одиночестве или общался с друзьями.

Некоторые учёные, такие как Джин Твендж, настаивают, что ограничивать гаджеты всё же нужно — особенно детям до 14–16 лет. Но другие считают, что чрезмерные запреты только усиливают интерес и риски.

Актуальный подход — не наказания, а вовлечённое и осознанное использование технологий, в котором родители помогают детям находить баланс и критически оценивать происходящее на экране.