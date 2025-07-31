Нужен ли отцам отпуск при рождении ребенка

В Госдуме предложили ввести обязательный двухнедельный оплачиваемый отпуск для отцов при рождении ребенка. Авторы законопроекта объясняют, что это позволит молодым мамам быстрее восстановиться после родов. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертами, насколько необходима эта инициатива и могут ли ее утвердить.

Отпуск для отцов после рождения ребенка следует утвердить на законодательном уровне, потому что это позволит женщинам быстрее адаптироваться к новым условиям жизни, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ, эксперт в области трудового права Марина Буянова.

Если у мужчин появится возможность взять двухнедельный отпуск с сохранением заработной платы, они помогут женщине быстрее привыкнуть к новому распорядку дня и облегчат период ее адаптации, — пояснила эксперт.

В свою очередь психиатр Алексей Вилков также отметил, что в первые дни после рождения ребенка молодой маме требуется моральная и физическая поддержка мужа, поэтому его присутствие дома скажется благоприятно на ее общем состоянии.

Если в послеродовой период мужчина находится весь в работе, женщине не хватает заботы и помощи. А если у молодых отцов появится возможность взять двухнедельный отпуск после рождения ребенка, они смогут больше помогать супруге, тем самым исключив вероятность послеродовой депрессии у женщин и кризисов в семье (из-за недостатка внимания к мужчине и ревности к ребенку). Потому что они будут видеть, что женщине непросто адаптироваться к новой реальности, — считает Вилков.

Кроме того, в первые дни после появления малыша на свет мужчине необходимо находиться рядом с семьей, чтобы между ним и ребенком сформировалась отцовская связь, дополнил психиатр.

Именно в первые дни после родов между ребенком и родителями устанавливается родительская связь, поэтому отцам очень важно не упустить этот момент и проводить с ребенком больше времени, — заверил эксперт.

Также «Вечерняя Москва» рассказывала, почему после рождения ребенка многие женщины сталкиваются с послеродовой депрессией, как она проявляется и можно ли справиться с этим состоянием самостоятельно.