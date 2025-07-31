Почему детям нужна тишина и как ее обеспечить

Сегодня в России 16 городов-миллионников, в которых проживает почти четверть всего населения страны. Тренд на урбанизацию не ослабевает: по данным Росстат, за 10 лет городское население страны выросло на миллион жителей, в 2025 составило уже 109,8 млн и продолжает расти. При этом доля городских жителей в масштабах страны составляет около 75%, а сельского населения всего 25%.

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Это значит, что уже три четверти населения страны большую часть своей жизни проводят в мегаполисах, в условиях повышенного шумового фона.

Галина Погарцева, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций компании по производству материалов для звукоизоляции:

«Каждому городу необходимы хорошие автомобильные дороги, железнодорожные и трамвайные пути, аэропорты и вокзалы и часто эта важная, но шумная инфраструктура находится в непосредственной близости от жилых домов. Вибрация и антропогенное шумовое загрязнение приводят к серьезным негативным последствиям для здоровья и самочувствия, особенно когда речь заходит о детях. Не случайно, лишь 18% родителей не обращают внимания на лишний шум в детской комнате, остальных это заметно беспокоит».

Национальная Ассоциация сохранения слуха измерила уровень громкости обычного для ребенка от 6 до 14 лет звукового фона. Оказалось, что он равняется 90 дБ. При том, что допустимый уровень шума для человека составляет 55 децибел днем и 40 ночью. Дети, ежедневно подвергающиеся воздействию повышенного шумового фона, страдают от головных болей, раздражительности, рассеянности внимания, теряют мотивацию к обучению, хуже читают.

По данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ, количество жалоб на превышения уровня шума растет с каждым годом и составляет уже десятки тысяч ежегодно.

Лерона Наринская, квантовый психолог:

«Тишина это не просто комфорт, это базовая потребность растущего мозга. У ребенка ежедневно идет активная переработка информации, формируются нейронные связи, развиваются внимание, память и эмоциональный интеллект. Шум, постоянные отвлекающие факторы, перегрузка звуками мешают сосредоточенности, повышают уровень тревожности, утомляют».

По словам психолога, без периодов тишины мозг не может восстановиться, а для детей это особенно важно ведь они еще только учатся управлять эмоциями и вниманием.

Ольга Иванова, семейный психолог:

«Тишина важна, ребенок должен время от времени посидеть и поскучать в тишине. Во время «скуки ребенок начинает что-то придумывать. Из этого состояния рождается творческий процесс, именно из скуки и тишины».

По словам специалиста, речь не идет о полной тишине.

«Для меня сомнительно, что в детской нужна такая тишина, – говорит семейный психолог. – Чего точно быть не должно – работающего с утра до вечера телевизора, аудиокниг, сказок и пр. Это перегружает нервную систему, ребенок, особенно маленький, может очень быстро истощаться. Ему нужно время, когда в комнате достаточно тихо, но это не означает 100% тишины. Не должно быть информационного шума».

«В условиях типовой квартиры и если детей в семье несколько, обеспечить тишину сложно, но это не значит, что невозможно, – считает Лерона Наринская. – Главное – выделить ребенку личное пространство, где его не будут беспокоить без необходимости. Это может быть уголок в комнате, зонированный занавесом или ширмой, наушники с шумоподавлением, четкий семейный режим, в котором есть часы тишины – например, послеобеденное время и вечер».

При организации детской комнаты еще на этапе ремонта стоит озаботиться хорошей звукоизоляцией сейчас есть множество решений для этого. Но если нужно обеспечить тишину без всякого ремонта, то и тут найдется решение.

«Жертвовать можно внешним комфортом например, большой площадью или модным интерьером. А вот жертвовать возможностью ребенка быть в покое нельзя, говорит психолог. Даже если у вас двое детей в одной комнате, можно договориться о «режиме уединения, когда каждый занят своим делом, без разговоров и гаджетов. Это учит уважению к границам и развивает навык самоорганизации».

Вот дополнительные рекомендации:

Выключайте фильмы, радиопрограммы и музыку, если они звучат просто фоном.

Осознанно откажитесь от телевизора в доме. Поверьте, от этого станет лучше всем!

Не кричите через всю квартиру – общение должно быть спокойным, лучше – глаза в глаза.

Создайте «островок тишины» – место с мягким светом, книгами, где ребенок может просто побыть один.

Не перегружайте комнату визуально – лишние предметы и цвета создают визуальный «шум» для мозга.

Обеспечение тишины для развития ребенка потребует некоторой самоорганизации всех членов семьи. Но в результате спокойнее и счастливее станут не только дети, но и взрослые. Ведь им тоже необходимы периоды покоя и расслабления!