Выявлены качества личности, влияющие на успехи школьников

Российские и зарубежные ученые впервые провели в семи странах масштабные наблюдения за тем, какие личностные качества влияют на успехи школьников в учебе. Проведенный ими анализ показал, что добросовестность и эмоциональная стабильность оказывают наиболее значительное положительное влияние на академическую успеваемость у школьников из всех изученных государств, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

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«Мы наблюдаем, что некогнитивные навыки имеют схожие направления воздействия на результаты в разных культурных контекстах. Во всех странах, где проводились подобные эмпирические исследования, стабильно выявляется положительный эффект добросовестности или эмоциональной стабильности на образовательные и трудовые результаты», — пояснила старший научный сотрудник факультета экономических наук НИУ ВШЭ Ксения Рожкова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу при анализе данных, которые были собраны в рамках масштабного опроса 44 тыс. школьников из средних и старших классов возрастом в 10 и 15 лет, которые проживают на территории России, США, Южной Кореи, Финляндии, Турции, Китая и Колумбии. В рамках этих опросов ученые оценили то, насколько хорошо была развита у школьников "большая пятерка" некогнитивных навыков - открытость опыту, добросовестность, экстраверсия, способность к сотрудничеству и эмоциональная стабильность.

Последующий анализ ответов школьников показал, что во всех изученных странах на успехи детей и подростков в учебе влиял схожий набор факторов. В частности, повышение уровня добросовестности того или иного российского или зарубежного школьника на одну условную единицу вело к 4% росту шансов попасть в топ 25% наиболее успешных учеников. Аналогичная, но менее выраженная зависимость (2,5% роста) была характерна и для открытости новому опыту.

При этом ученые также обнаружили, что имущественное и социальное положение семьи во всех изученных странах также существенным образом влияло на успехи школьников - этот показатель обуславливал почти 20% различий между уровнем успеваемости участвовавших в исследовании детей и подростков. В частности, дети из семей с низким уровнем дохода на 10,7% и 12,5% реже попадали в число лучших учеников с учетом или без учета психологических факторов.

По мнению исследователей, результаты проведенных ими опросов могут сыграть важную роль в разработке образовательной политики. В частности, они показывают, что развитие личностных качеств может служить эффективным инструментом для сокращения неравенства в образовании. Особенно важно, что такие качества можно успешно формировать с помощью школьных программ и образовательных инициатив, подытожили ученые.