Как подготовить первоклассника к школе

Психолог Александра Метальникова поделилась советами, как настроить ребёнка на позитивное восприятие школьной жизни.

«Это ваша задача — создать этот образ идеального дня, это ваша задача — сформулировать эти желания и воплощать всё это каждый день до школы», — сообщила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Специалист отметила, чтобы ребёнок любил учиться, необходимо связать инстинкт исследования с процессом школьного обучения.

По её словам, следует приобрести весёлые, цветные книжки, возможно, сказки или азбуку.

Также психолог напоминает, что в первом классе интерес ребёнка может быть больше направлен на общение с друзьями и сверстниками, а не на саму учебу.

Ранее психолог Екатерина Каталина в беседе с НСН выразила мнение, что родители должны контролировать активность детей в интернете, но не стоит устраивать из этого слежку.