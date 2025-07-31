Психолог рассказала, как помочь ребенку вернуться в учебный режим после лета

Психолог, консультант по сну BabySleep Татьяна Чхиквишвили дала советы, как помочь ребёнку адаптироваться к учебному графику после летних каникул.

«Тем, кто привык ложиться спать за полночь и просыпаться в полдень, потребуется не меньше трёх-четырёх недель, чтобы вернуться к привычному режиму», — объяснила эксперт сайту kp.ru.

Чтобы помочь ребёнку, психолог посоветовала постепенно, за одну-две недели до школы, корректировать время отхода ко сну и подъёма.

Также специалист рекомендует создать спокойную атмосферу для сна, чтобы ребёнок мог легко вернуться к привычному графику.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова рассказала, как привить ребёнку любовь к правильному питанию.