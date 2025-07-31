Психолог рассказала, как помочь ребенку вернуться в учебный режим после лета

Психолог Чхиквишвили рассказала, как помочь ребёнку вернуться в учебный режим после лета
Психолог, консультант по сну BabySleep Татьяна Чхиквишвили дала советы, как помочь ребёнку адаптироваться к учебному графику после летних каникул.
«Тем, кто привык ложиться спать за полночь и просыпаться в полдень, потребуется не меньше трёх-четырёх недель, чтобы вернуться к привычному режиму», — объяснила эксперт сайту kp.ru.
Чтобы помочь ребёнку, психолог посоветовала постепенно, за одну-две недели до школы, корректировать время отхода ко сну и подъёма.
Также специалист рекомендует создать спокойную атмосферу для сна, чтобы ребёнок мог легко вернуться к привычному графику.
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