Как избежать гиподинамии у детей

Гиподинамия - состояние, для которого характерны недостаточная физическая активность и снижение мышечной силы. Оно оказывает негативное влияние на весь организм.

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Для предотвращения развития подобной ситуации у детей необходимо добавить в повседневную жизнь спорт, ежедневную утреннюю зарядку, пешие прогулки, труд.

При этом не следует сильно и сразу нагружать организм. Главное правило в данном распорядке - разумное чередование учебы, работы и других активностей с отдыхом.

Начинать день стоит именно с разминки, которая улучшит кровообращение мозга, укрепит нервную систему и в целом даст бодрое и хорошее настроение.

Говоря про занятия спортом, помимо уроков физкультуры и зарядки ребенка можно отвести на танцы, другие спортивные и игровые секции, а также давать задания по дому. Желательно посвящать всему этому 1-2 часа в день.

Телевизору, компьютеру и телефону нужно уделять внимание не более 1,5 часов в сутки.

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