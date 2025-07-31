Как не ошибиться с выбором вуза

Министерство науки и высшего образования РФ под руководством Валерия Фалькова провело совещание, посвященное качеству обучения в частных вузах. В заседании принял участие ректор Сибирского института бизнеса и информационных технологий (СИБИТ) Максим Родионов. Как поделился руководитель в своих соцсетях, от мероприятия у него остались неоднозначные впечатления.

«Организаторы всеми силами пытались убедить участников совещания, что значительная часть бед высшего образования связана с негосударственным сектором. «Частники» принимают студентов по результатам ЕГЭ, и средний балл значительно ниже, чем в госвузах. Развивают лишь «модные» юридические и экономические специальности, в науку не вкладываются, трудоустройством студентов не занимаются», - написал Максим Родионов.

По его мнению, многие из этих проблем не относятся к сильнейшим игрокам рынка негосударственного образования. А на совещании присутствовали преимущественно представители частных вузов с многолетним опытом работы.

За последние годы произошло значительное сокращение числа негосударственных вузов в России. Если 20 лет назад их количество превышало полторы тысячи, включая филиалы, то сейчас их осталось чуть более трехсот.

Процесс реформирования прошел не без потерь. В период реформы высшего образования 2014-2018 годов были закрыты и некоторые достаточно сильные частные вузы. Однако Максим Родионов уверен, что оставшиеся частные университеты, прошли жесткий отбор и доказали свою жизнеспособность.

Сейчас в России происходит очередная реформа высшего образования. Уже со следующего года, например, нововведения коснутся порядка поступления абитуриентов со средним профессиональным образованием. Сокращение количества платных мест в государственных вузах неизбежно повлечет за собой рост цен на обучение в целом.

«Мы переживаем интересное время. Очевидно, что результатом будет усиление негосударственного сектора. После всего того, что сейчас происходит, негосударственные вузы станут еще более мощными», - подчеркнул Максим Родионов.

Максим Родионов, руководитель СИБИТ, крупнейшего частного вуза Омской области, который основан почти 30 лет назад, дал рекомендации абитуриентам и их родителям при выборе негосударственного университета.

Один из главных моментов, на что стоит обратить внимание, - это наличие бессрочной лицензии на образовательную деятельность и аккредитации на реализуемые образовательные программы. Это гарантирует, что полученное образование будет признано государством. Всю необходимую информацию можно найти на сайте вуза.

Важно также оценить репутацию вуза и кадровый состав преподавателей, посмотреть на отзывы выпускников, ознакомиться с программами обучения.

Стоит убедиться, что в учебном заведении обеспечена современная материально-техническая база. Студенты должны иметь доступ к необходимым ресурсам для эффективного обучения, включая компьютеры, библиотеки и специализированные лаборатории.

Максим Родионов порекомендовал будущим студентам и их родителям просто прийти в интересующий их вуз лично.

«Например, в СИБИТе всегда для них открыты двери. И сразу все становится понятно», - уверен он.

Ключевым вопросом остается и практическая направленность обучения. Лучшие частные вузы обеспечивают прохождение практики на предприятиях и в организациях – потенциальных работодателях. Это значительно повышает шансы выпускников на успешное трудоустройство. К примеру, выпускники СИБИТа трудоустраиваются со 100-процентной гарантией.

Ясно одно: абитуриенты и их родители должны подходить к выбору вуза внимательно и тщательно, изучив все доступные источники информации и взвесив все «за» и «против». Это ответственное решение, которое влияет на всю будущую жизнь.