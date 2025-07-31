Что делать, если дочь-подросток начала встречаться c парнем

Ваша дочь вдруг стала рассеянной, раздражительной, часами сидит в телефоне и таинственно улыбается? Скорее всего, она просто влюбилась и начала встречаться с парнем. Как правило, в таких случаях родители начинают тревожиться, ведь поведение подростка становится непривычным, нестабильным. Возникает масса вопросов: «Что происходит? Кто он? Как реагировать? И нужно ли вообще что-то делать?» Семейный психолог Галина Рейнталь внесла ясность в ситуацию.

Признаки влюбленности у подростков

Это можно понять по внешним изменениям. Девочка в этот период начинает больше заботиться о внешности: следит за одеждой, прической, личной гигиеной. Появляется интерес к парфюму, косметике. В зеркале она задерживается дольше обычного. Также есть изменения в поведении. Она бывает рассеянной, как будто «витает в облаках», часто с кем-то переписывается с улыбкой, а при звонке выходит из комнаты. Вы также можете замечать перепады настроения без видимых причин, желание чаще выходить из дома и упоминание одного и того же имени в разговорах.

Кроме того, могут появиться изменения в интересах и учебе. Например, девочка может «вдруг» начать писать стихи, слушать лирическую музыку. Часто бывает ухудшение концентрации и снижение успеваемости.

Что делать родителям, если заметили признаки влюбленности

1. Не спешите с расспросами

«Влюбленность — сильное чувство. Подросток редко может долго хранить его в себе. Если он почувствует доверие, обязательно сам поделится. Важно не спугнуть. Не давите с допросами», — рассказывает психолог.

2. Избегайте оценочных и контрольных вопросов

Вместо: «Кто он? Чем занимается? Он тебе подходит?» лучше спросить: «Что тебе в нем нравится? Чем он тебя привлек?».

3. Не критикуйте и не обесценивайте

Даже если вам не нравится избранник или вы считаете эти чувства «несерьезными», влюбленность уже случилась. Подросток воспринимает ее как настоящую, глубокую, сильную и навсегда. Запреты, сравнения и насмешки только разрушат контакт.

4. Пригласите молодого человека в гости

Так вы сможете спокойно понаблюдать за их общением, понять, как он влияет на вашу дочь, есть ли уважение, забота, эмоциональная безопасность.

Чего делать не стоит

А вот чего не нужно делать родителям в этой ситуации, так это запрещать встречаться без объяснений. Не стоит также обесценивать чувства своей дочери, говоря: «Еще десять раз влюбишься», «Лучше бы об учебе подумала». Психолог также не советует шутить над состоянием девушки и лучше перестать контролировать каждый ее шаг.

«Подростковая влюбленность может длиться неделю, а может стать важным этапом становления личности. Она требует уважения и чуткости», — говорит эксперт.

Границы и безопасность

Влюбленность не отменяет границ. Уважение к чувствам подростка — не то же самое, что вседозволенность. Девушке в этот период важно знать, что можно, а что пока рано. «Обсудите с дочерью до какого времени можно гулять, где происходят встречи с парнем, объясните, что важно быть на связи с родителями», — советует психолог.

Также важно обговорить с девочкой ее личные границы. Обязательно поговорите с дочерью о том, что говорить «нет» — это нормально, согласие на близость не делает ее взрослой или хорошей, а настоящие отношения — это про уважение, доверие и безопасность. Расскажите ей про признаки токсичных отношений:

Партнер требует все внимание, запрещает общение с друзьями.

Проявляет агрессию, унижает.

Контролирует: проверяет телефон, требует отчетов.

Угрожает, шантажирует, манипулирует.

«Объясните подростку, что это недопустимо. Даже если „любовь“ кажется сильной, такие отношения могут нанести серьезный вред», — советует эксперт.

Не забывайте и про интернет-безопасность. Поговорите о том, что переписки и личные фото легко могут стать публичными, а все, что попадает в интернет, остается там навсегда.

Важно быть рядом

«И, конечно, будьте всегда рядом. Ей это очень важно. Влюбленность может быть яркой, красивой, но и болезненной: первая ревность, ссора, расставание. Подросток может не понимать, что с этим делать, как реагировать, как себя вести и нуждается в поддержке», — советует психолог.

Но бывают ситуации, когда нужна не только поддержка родителей, но и помощь психолога. Например, если вы стали замечать резкие перепады настроения и поведения, изоляцию от друзей и семьи, апатичность или агрессию, проблемы со сном и аппетитом и тем более фразы о нежелании жить. Это сигналы, что девушка нуждается не только в родительской любви, но и в профессиональной поддержке.