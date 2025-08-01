Вступил в силу новый ГОСТ на детские игрушки

С 1 августа 2025 года вступает в силу новый государственный стандарт (ГОСТ) на детские игрушки, который впервые системно классифицирует игрушки по возрастным группам, видам деятельности и материалам изготовления. Стандарт определяет требования безопасности и описывает основные риски при использовании игрушек: гигиенические, травматические, химические и пожарные.

© Российская Газета

«Введение терминологического стандарта на детские игрушки - давно назревшее решение», — отмечает президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

Запрос на классификацию рынка игрушек и упорядочивание категорий поступал от специалистов образования, представителей отрасли и регуляторов.

Новый ГОСТ направлен на защиту жизни и здоровья детей и тех, кто присматривает за ними, а также предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно назначения и безопасности игрушек.

«При разработке или обновлении стандартов разработчики стараются соотнести текущие риски», — поясняет Антонина Цицулина.

Она подчеркивает, что стандарты устанавливают требования к проектированию и производству игрушек, отражая риски и ограничения сегодняшнего дня, и обновляются каждые пять лет.

Для производителей, включая представителей малого и среднего бизнеса, новый стандарт станет скорее поддержкой, чем дополнительной нагрузкой.

«Стандарт станет помощником при идентификации игрушек и для производителей, и для торговли, и для специалистов в сфере оценки соответствия игрушек», — объясняет Цицулина.

Поскольку это терминологический стандарт, он не потребует от производителей существенных дополнительных затрат на сертификацию или переоснащение производств.

«Среди тех изменений, что могут понадобиться, - корректировка наименования и возраста на маркировке и в технической документации», — уточняет президент АИДТ.

Важной особенностью нового ГОСТа является его обязательный характер для всех участников рынка. Он внесен в перечни документов по стандартизации, обеспечивающих соблюдение требований технического регламента "О безопасности игрушек".

Введение нового стандарта должно упорядочить рынок детских игрушек, обеспечить единые подходы к классификации продукции и повысить уровень безопасности детских товаров. Для потребителей это означает более четкую и понятную маркировку игрушек, а для производителей - единые требования и терминологию в отрасли.