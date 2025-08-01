В России появился ГОСТ на школьные рюкзаки: что нужно знать родителям

Месяц до школы - горячее время для родителей. В школьные чаты начинают "капать" сообщения: "что купить из канцелярки", "какие у нас внеурочки" и - от самых ответственных - "напомните список литературы на лето".

Витрины магазинов детских товаров - реальных и виртуальных - наряжаются в школьное: форма, сменная обувь и, конечно, рюкзаки, портфели, ранцы. Их, кстати, по словам родителей, выбрать труднее всего: этот тяжелый, здесь молния заедает, тут спинка мягкая, а на этом тонкие лямки. И в довесок ко всему приговор самого школьника: "Мне тут ничего не нравится".

В помощь родителям, а также производителям школьных портфелей с 1 августа 2025 года в России вступили в силу новые требования к школьным рюкзакам. ГОСТ 35096-2024 разработан Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров и водится в действие в качестве национального стандарта РФ. На таком уровне подобный ГОСТ принимается впервые. Три ключевые требования: легкость, прочность, устойчивость к выцветанию. Рассказываем подробности.

Не больше килограмма

Особенно - для младшеклассников. Школьный рюкзак для ученика начальной школы в пустом состоянии должен быть очень легким. По ГОСТу - не более 700 граммов, и это без учета этикеток и дополнительных элементов, входящих в комплект изделия. Для тех, кто учится в 5-11 классах, допустимый вес увеличен до 1 килограмма.

Размеры ранцев для учеников 1-4 классов такие: длина 30-36 см, ширина - ширина 6-10 см, длина плечевого ремня - 60-70 см, ширина плечевого ремня в верхней части - не менее 3,5-4 см, в нижнем - не менее 2-2,5 см. Допускается увеличение размеров не более чем на 3 см.

Яркий и прочный

В ГОСТе прописано: при изготовлении ранцев, рюкзаков и ученических портфелей должны быть использованы материалы контрастных цветов. Ребенок с рюкзаком должен быть заметен на дороге, на тротуаре даже в темноте. Поэтому яркие цвета очень важны. И, безусловно, обязательны светоотражающие элементы - на передней, боковых частях рюкзака и на плечевых ремнях. Само собой разумеющееся, но тоже прописанное в ГОСТе - школьные рюкзаки должны изготавливаться из негорючих материалов.

Больное место всех родителей первоклашек - жесткая спинка. Да, это тоже предусмотрено требованиями: ранцы и рюкзаки должны иметь формоустойчивую спинку, боковые поверхности ранца тоже долны держать форму.

А вот информация, которая, может быть, мало что скажет родителям, зато ее точно поймут производители рюкзаков и портфелей: "Устойчивость окраски ранцев, рюкзаков… должна быть: к воздействию сухого трения - не менее 4 баллов, к воздействию мокрого трения - не менее 3 баллов".

Безопасный

В конструкции ранцев и рюкзаков должны быть предусмотрены нагрудный регулируемый ремень и поясной ремень - для более плотного прилегания к фигуре и правильному распределению массы заполненного ранца (рюкзака).

Фурнитура - пряжки, петли, молнии, карабины - не должна иметь острых краев, сколов, заусенцев, чтобы не наносить ущерб одежде и коже человека. Не допускается использование фурнитуры из легковоспламеняющихся материалов.

Только с примеркой

Школьный ранец - из тех вещей, которые нельзя покупать без ребенка. Его обязательно нужно примерить. Некачественный или неправильно подобранный ранец, по словам врачей - педиатров и ортопедов - может нанести серьезный ущерб здоровью, в первую очередь - спине. У ребенка школьного возраста еще не сформирована костно-мышечная, дыхательная, нервная системы. Из-за искривленной спины возможны: сколиоз, защемление нервов, проблемы с кровообращением и дыханием.

Ранец должен доходить ребенку до талии, максимум быть на 5 сантиметров ниже. Учебники лучше всего укладывать вплотную к спине ребенка.

Памятка родителям

Правильный школьный рюкзак для начальной школы: