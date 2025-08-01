Опрос показал, как учителя относятся к оценкам за поведение

Педагоги считают, что она может использоваться для давления на «неудобных» учеников или их родителей.

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Только 26,5% преподавателей не видят в этом угрозы. Каждый десятый ранее не задумывался о возможных рисках. Каждый второй учитель уверен, что «плохая» оценка за поведение не должна влиять на перевод ребёнка в другой класс или школу, участие в олимпиадах или получение аттестата. Результаты онлайн-опроса «Актион образования» публикует газета «Ведомости».

62% респондентов считают, что школьники должны участвовать в формировании критериев оценки поведения. Каждый третий учитель полагает, что это решение должны принимать только взрослые. Большинство опрошенных также выступают за наличие официального механизма обжалования таких оценок для родителей. Каждый пятый выступил против такой возможности.