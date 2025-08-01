Исследование показало, какая группа детей чаще травмируется летом

Летом до 42% травм и несчастных случаев приходится на детей, а чаще всего получают травмы мальчики в возрасте от 8 до 12 лет. Таков один из итогов исследования, проведенного по заказу РИА Новости.

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Наиболее часто повторяющиеся ЧП с детьми - травмы, включая переломы, ушибы, ожоги. Как правило, несчастные случаи происходят при занятиях спортом, катании на велосипеде, скейтборде или самокате.

На детей в возрасте 8 - 12 лет приходится 50% ЧП, далее идет возрастная категория детей и подростков от 13 до 17 лет - 39%. Заметно реже несчастья случаются с маленькими детьми от 4 до 7 лет - 9,5%, еще реже - с малышами до 3 лет - 1,6%.

При этом самый тяжелый месяц лета по части происшествий - июнь с 38% несчастных случаев, в июле случается до 28% происшествий, в августе - 33%.