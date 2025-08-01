Что может скрываться за «взглядом зумера»

В Сети активно подшучивают над зумерами из-за их взгляда. Для них характерен так называемый покерфейс, когда выражение лица не выдаёт никаких эмоций. Иногда тяжело понять, слушает и понимает ли тебя человек. Психолог Александр Кичаев рассказал подробности о таком взгляде.

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Он сообщил, что зумеры постоянно используют покерфейс и проявляют минимальную эмоциональную вовлечённость в общение по нескольким причинам.

Во-первых, это может быть защитной реакцией на информационный перегруз и стресс. Молодые люди начинают избегать своих эмоций для сохранения внутреннего спокойствия из-за постоянного получения большого объёма информации, давления соцсетей и необходимости соответствовать высоким ожиданиям.

Во-вторых, по словам психолога, такое выражение лица говорит о защите от уязвимости и критики. Покерфейс создаёт иллюзию безразличия, из-за чего окружающим трудно понять их истинные чувства и намерения. Часто за «взглядом зумера» стоит желание защитить себя или не конфликтовать.

В-третьих, зумеры привыкли к общению онлайн. Современные молодые люди выросли в эпоху цифровых технологий, когда общение часто происходит онлайн. В таком случает тяжело передать или понять эмоции, что помогает развитию привычки к нейтральной мимике и минимальной эмоциональной реакции.

«Также важно учитывать влияние культуры «самоизоляции» и индивидуализма: многие молодые люди предпочитают сохранять дистанцию в отношениях, чтобы не раскрывать свои внутренние переживания», - сообщил Александр Кичаев в бесде с Life.ru.

Психолог отметил, что при работе с зумерами важным элементом является организация безопасного пространства для выражения чувств, а также демонстрация искреннего интереса к их внутреннему миру. Благодаря этому они смогут чувствовать себя более комфортно.