Эксперт рассказала о недостатках искусственного вскармливания

Порошковые смеси замедляют развитие эндокринной системы ребёнка.

Регулярное кормление из бутылочки может нарушить чувство голода и сытости. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

«Давайте затронем такой факт, что любые белые порошки, которыми кормят детей, — это первый шаг к развитию ожирения у ребёнка. Он всю жизнь будет к этому предрасположен. Во время первого года жизни у нас идёт дозревание организма ребёнка. И грудное вскармливание важно для развития систем в организме, в том числе системы эндокринной. Кроме этого, каждый раз, когда мы даём бутылку со смесью, а её нужно давать шесть раз в день, потому что врач так сказал, это приводит к тому, что у ребёнка не формируется чувство голода и сытости».

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