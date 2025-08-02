Завершился основной этап приемной кампании

По предварительным данным, заявления в вузы подали более 1,3 млн абитуриентов, в колледжи — свыше 1,7 млн.

Наиболее популярными направлениями стали инженерные, педагогические, медицинские и IT-специальности. По результатам первой волны часть поступающих будут зачислены на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования в первой половине августа, отметило издание.

По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, в этом году 67% абитуриентов выбрали региональные высшие учебные заведения — большинство из них для этого воспользовались сервисом «Поступление в вуз онлайн». С 2025 года к сервису впервые присоединились учебные учреждения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, подчеркнули в министерстве.