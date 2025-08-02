Подросткам планируют разрешить устраиваться в компании

Речь идёт о вакансиях для молодых специалистов с профильным образованием.

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Для удовлетворения потребности в кадрах необходимо скорректировать законодательство, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Сейчас всё в правительстве по настоянию депутатского корпуса вместе с профсоюзами будет пересмотрено, и, соблюдая права несовершеннолетних, надо скорректировать так, чтобы можно было несовершеннолетним работать, имея профильное образование. Получается нонсенс. Он проходил производственную практику на этом предприятии вместе с наставником, а теперь он там не может трудоустроиться, ему надо ждать полгода, через полгода он, неизвестно вообще, вернётся. Правительство должно утвердить новые принципы, новые подходы через соблюдение норм охраны труда. Про вредные производства мы не говорим. Но практика показывает, что есть потребность, есть и спрос на молодых специалистов, но они не могут, потому что у работодателя есть страх, что он якобы нарушит законодательство, потому как эта позиция якобы подпадает под запрет из-за её опасности».

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