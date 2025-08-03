Психолог посоветовал матерям-одиночкам найти мужчину

Им может стать дедушка или спортивный тренер.

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Не следует самостоятельно заменять ребёнку отца. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала кандидат психологических наук Анастасия Лысакова.

«Нужно с самого начала свою личность отделить от личности сына. Не стараться быть ему и мамой, и папой. Нужно понимать, что даже если вы воспитываете самостоятельно своего сына, то у вас ещё какой-то должен быть пример. Может быть, это ваш отец — дедушка этого сына. Референтная группа, именно мужской пример, которая позволяет через научение, через подражание мальчику стать мужчиной. Лучше бы это был живой человек, живой пример. Тренер — прекрасно. Зачастую так происходит. Опять же, не нужно от этого тренера ограждать ребёнка. Если вы приводите ребёнка в профессиональный спорт, то пусть он проходит эти сложности, и не нужно забирать из секции при первой сложности ребёнка».

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