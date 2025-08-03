Специалист объяснил, как выбрать одежду для школьника

По расчетам экономистов, цены на школьный набор подорожали на семь процентов по сравнению с прошлым годом. «Вечерняя Москва» узнала, с чем это связано и что нужно купить к школе.

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Минимальный «школьный набор» из формы, обуви, рюкзака и канцелярии теперь обойдется родителям в 16,2 тысячи рублей. И сезон закупки стартовал гораздо раньше, чем обычно.

«В этом году процесс покупки вещей в школу почти полностью перешел на маркетплейсы», — отмечает экономист, кандидат экономических наук Константин Фролов.

Эксперт добавляет, что из-за этого разгар подготовки к школьной поре сдвинулся с конца августа на конец июля.

«Люди предпочитают покупать все вещи заранее, чтобы избежать ажиотажа. Но из-за того что этим занимается уже практически каждый, ажиотаж все-таки случился, просто раньше», — рассказывает экономист.

Особое внимание при закупке стоит обратить на школьную форму.

«Маркетплейс — это не специализированная школьная ярмарка. На нем сотни тысяч товаров, в которых легко утонуть», — говорит экономист Константин Фролов.

В первую очередь надо узнать требования к форме в вашей школе. Сделать это просто — такие требования обычно прописаны в уставе школы или в правилах внутреннего распорядка. Они почти всегда есть на сайте учебного учреждения. Если вы не нашли эти требования, то обратитесь к классному руководителю или к администрации школы.

«Это сильно сократит круг поиска формы на маркетплейсе. Вы уже будете знать, что именно вам надо: какой цвет, пиджак или жилетку и так далее», — сообщает он.

Дальше ориентируйтесь на предпочтения ребенка. Оставшиеся проверки стоит выполнить при примерке формы на пункте выдачи. Обратите внимание на ярлычок. Если там есть рекомендации по сдаче формы в химчистку — откажитесь от покупки. Отказаться следует и при сильном и резком запахе от изделия.

Подкладка у одежды должна быть строго из натуральной ткани. У правильной формы всегда должна быть декларация о соответствии. Проверьте ее у продавца.

Прямая речь

Кирилл Сорокин, историк, кандидат исторических наук, доцент в частном вузе:

«Дети носят школьную форму еще с XVI века. Она впервые появилась в заведении Christ’s Hospital в Великобритании. В школе учились дети из малообеспеченных семей и сироты, для которых и придумали единую форму в тюдоровском стиле — синее пальто, юбки плиссе для девочек и брюки-галифе для мальчиков. В России первая форма появилась в 1834 году. Ныне форма регулируется ГОСТом, который разработали в Роскачестве».

С 1 сентября 2025 года для школьников введут нормы объема домашних заданий, а также установят допустимое количество контрольных и практических работ в день. Это позволит сократить уровень нагрузки на учащихся. «ВМ» узнала подробности нововведения и то, как оно будет работать.