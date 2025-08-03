Диетолог раскрыла секрет, как привить ребенку любовь к здоровой пище

Формирование здоровых пищевых привычек у детей — задача, требующая терпения и настойчивости.

Врач-диетолог Наталья Мизинова поделилась рекомендациями с журналистами NEWS.ru, как привить ребенку любовь к полезной еде.

По словам эксперта, ключ к успеху – многократное предложение нового продукта. Ребенку может потребоваться попробовать его более 15 раз, прежде чем он распробует и примет его вкус. Мизинова отмечает, что многие родители совершают ошибку, прекращая попытки после нескольких отказов. Терпение и настойчивость – важнейшие факторы в формировании здорового рациона.

Диетолог также подчеркивает важность привлекательной подачи блюд. Яркая сервировка стола и необычное оформление еды могут заинтересовать ребенка и стимулировать его попробовать новые, полезные продукты.