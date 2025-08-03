Cколько учебников должна предоставить школа ученику

Нужно ли родителям покупать учебники или все должна предоставить школа? Можно ли пользоваться электронными учебниками? Эти вопросы накануне учебного года (а он начнется уже меньше, чем через месяц) более чем актуальны.

По просьбе "РГ" на них отвечает Максим Костенко, руководитель Института содержания и методов обучения им. Леднева.

- Согласно федеральным государственным образовательным стандартам, школа обязана предоставлять на каждого ученика начальной школы не менее одного учебника только в печатной форме по русскому языку, математике, окружающему миру, литературному чтению, иностранным языкам, - пояснил эксперт. - А вот по изобразительному искусству, музыке, физической культуре допускаются печатные или электронные учебники - один в руки.

То же принцип зафиксирован для 5-9 классов.

- Здесь положение "один ученик - один печатный учебник" распространяется на русский язык, математику, физику, химию, биологию, литературу, географию, историю, обществознание, иностранные языки, информатику, - отметил Костенко. - В печатной и (или) электронной форме каждый ребенок получает учебники по изо, музыке и физической культуре.

А вот для 10-11 классов ситуация немного иная. Здесь допускается и печатный, и электронный формат учебников сразу по всем предметам. То есть школа может предоставить или бумажное издание, или электронное, или оба сразу.