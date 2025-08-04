Как помочь ребенку адаптироваться к школе

С приближением нового учебного года многие родители сталкиваются с задачей помочь своим детям адаптироваться к школьной жизни. Это важный и ответственный период, который может быть наполнен тревогой и волнением. Психолог Анастасия Мироненко в разговоре с РИАМО поделилась советами, как сделать этот процесс более мягким и комфортным для ребёнка.

Один из ключевых аспектов — стабильный и предсказуемый распорядок дня. Когда ребенок знает, что его ожидает, когда ему нужно вставать, обедать и выполнять домашние задания, это помогает снизить уровень тревожности. Психолог рекомендует корректировать режим за 1 – 2 недели до школы, чтобы ребенок привык к новым условиям.

Еще один важный аспект — наличие эмоциональной опоры для ребенка. Это могут быть личные вещи, которые делают школу «его» пространством. Например, брелок на рюкзаке, мягкая игрушка, блокнот с любимым персонажем или яркий ланчбокс. Такие мелочи помогают ребёнку чувствовать себя увереннее и спокойнее в новой обстановке.

Не стоит перегружать детей дополнительными кружками и секциями в первые месяцы учебы. Дайте им время адаптироваться к школе и новому ритму жизни. Адаптация — это сложный процесс, который требует ресурсов, поэтому ребенку необходимо время для отдыха и восстановления.

Открытые разговоры с детьми о школе, чувствах и мыслях помогают укрепить доверие и снизить тревожность. Поддержка родителей важна для успешной адаптации.

Как ранее сообщалось на сайте Pravda-nn.ru, сборы ребёнка в школу в 2025 году обойдутся в 18 тысяч рублей.