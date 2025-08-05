Набравшая 400 баллов на ЕГЭ абитуриентка сдала экзамен в МГУ на 100 баллов

Единственная 400-балльница 2025 года Надежда Яшмолкина набрала на дополнительном вступительном испытании в МГУ 100 баллов. Об этом пишет Telegram-канал «Первый университетский».

Отмечается, что абитуриентка сдавала дополнительный экзамен по математике на факультет вычислительной математики и кибернетики. Там подчеркнули, что несмотря на высокий балл, от Яшмолкиной до сих пор не поступило согласие на зачисление. Это означает, что девушка могла предпочесть МГУ другое учебное заведение.

О том, что Яшмолкина получила наивысший балл по ЕГЭ, 24 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал, что девушка сдавала экзамены по русскому языку, профильной математике, информатике и физике.

В прошлом школьница побеждала в шести профильных олимпиадах. Кроме того, Яшмолкина участвовала в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике.