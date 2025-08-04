В России предложили открыть школу материнства

В России необходимо создать специальную школу для молодых родителей, чтобы они лучше понимали семейные процессы и учились ответственности, заявила НСН Роза Гнедовская. Многие люди, создавая семью, не знают сами себя, не говоря уже о том, что они готовы брать ответственность за других людей и заводить детей. Об этом в пресс-центре НСН рассказала психолог Роза Гнедовская.

«Я считаю, надо дополнительно сделать школу материнства, где, прежде чем родить ребенка и создать семью, и мама, и папа должны будут отучиться. Порой, вступая в брак, мужчина или женщина сами себя не знают. Как можно быть качественным родителем, если вы себя не знаете? Так что нужна дополнительная социальная поддержка, которая будет контролировать этот процесс. Это не наши органы соцопеки, которые появляются только на разных ток-шоу, это должно контролировать государство», - рассказала она.

Ранее депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому суд при расторжении брака будет регулировать порядок совместного воспитания ребенка до определения его места жительства. Один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов в пресс-центре НСН объяснил, что документ позволит бывшим супругам не портить отношения друг с другом и не травмировать ребенка.