В Москве за первые полгода на свет появились 463 двойни и 4 тройни

За первые полгода в столице на свет появились 463 двойни и 4 тройни. Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня в столице работает уже шесть современных перинатальных центров, где опытные специалисты заботятся о юных пациентах, родившихся раньше срока. Благодаря новым подходам, инновационным методикам и качественному оборудованию в городе выхаживают более 99% младенцев с очень низкой массой тела", – отметила Ракова.

Она также напомнила о недавно родившихся в перинатальном центре Городской клинической больницы им. М.П. Кончаловского тройняшках. Девочки появились на свет с критически низким весом на 30-й неделе беременности. Они не могли самостоятельно дышать и питаться.

Более 20 суток врачи боролись за их жизни, затем их вместе с мамой перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Там малышки три недели активно набирали вес и развивались. Сегодня все четверо выписаны и чувствуют себя хорошо.

Ракова добавила, что столичные перинатальные центры – это современные специализированные клиники, где принимают роды любой степени сложности, а благодаря передовому оборудованию и высокой квалификации врачей выхаживают новорожденных даже с экстремально низкой массой тела. Такие центры открыты на базе ГКБ имени М.П. Кончаловского, ГКБ имени С.С. Юдина, , ГКБ № 29 имени Н.Э. Баумана, ГКБ № 31 имени академика Г.М. Савельевой, ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова, а также в Московском многопрофильном клиническом центре "Коммунарка".

Ранее Ракова сообщила, что проект "Стану мамой" помог забеременеть почти 6 тысячам женщин. При этом она заметила, что самыми активными участницами стали девушки в возрасте от 18 до 24 лет. По ее словам, в рамках проекта для будущих мам обеспечен полный комплекс специализированной медицинской помощи. В женских центрах доступны планирование и ведение беременности, а также послеродовое наблюдение у выбранного врача.