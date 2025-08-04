Как справиться с конкуренцией между детьми

Психолог «Актион Образования» Екатерина Комарова рассказала о приёме, который поможет справиться с конкуренцией между детьми за внимание родителей.

«Введите правило персонального времени — так вы исключите конфликты, причиной которых является желание отвоевать родительское внимание», — поделилась психолог с сайтом kp.ru.

По словам эксперта, не стоит говорить детям: «Я люблю вас одинаково», так как дети всё равно будут вести свою «статистику поцелуев».

Ребёнку необходимо понимать, что у него есть особое время только для него и родителей, когда они могут провести время вдвоём, общаясь не по поводу учёбы, а просто разговаривая на личные темы, отметила специалист.

Кроме того, психолог советует не принимать чью-то сторону во время ссоры детей и избегать поиска виноватого.

Ранее педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Марина Попова сообщила, что родителям стоит следить за активностью ребёнка в соцсетях.