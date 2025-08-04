Психолог назвала причины развития синдрома жертвы у детей

Гиперопека, отсутствие внимания, чрезмерная критика и конкуренция в семье формируют у ребёнка установку на страдание. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

Отдыхающие на ВДНХ в Москве © Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Те дети, которые проходили через травму отвержения, которые вынуждены были заслуживать родительскую любовь, которым не хватало родительского внимания, в семье которых были нарцистичные родители, гиперопекающие родители, холодные, которые были всегда очень заняты, если это была многодетная семья, в которой были любимчики, где нужно было соревноваться со своими братьями и сёстрами, — в этих случаях роль жертвы становится естественной, начиная с детского возраста. Ребёнок это отследить не может, во взрослом возрасте уже тоже не сможет отследить».

Ранее психолог предупредила об опасности затяжной обиды у детей. «Залипшее состояние» может свидетельствовать о серьёзных проблемах. В подобной ситуации необходимо обратиться к специалисту, отметила Соловьёва.