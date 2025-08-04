Психолог рассказала, как научить ребёнка усидчивости

Новый учебный год всё ближе, и для детей это означает серьёзную эмоциональную перестройку. Психолог Татьяна Василькова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как помочь ребёнку пройти этот период. По словам специалиста, неусидчивость нередко связана с особенностями нервной системы, а не с ленью. Развивать усидчивость можно с помощью любимого спорта, личного примера родителей и поддержки специалистов. Эксперт отметила, что если взрослые сами дисциплинированы и доводят начатое до конца, ребёнку будет проще перенять эти качества и сохранять мотивацию для достижения целей.