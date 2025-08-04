Как защитить ребенка от краснухи

Родители смогут защитить ребенка от заражения краснухой, если поставят ему вакцину и не откажутся от грудного вскармливания. Об этом рассказал бывший главный российский санитарный врач Геннадий Онищенко.

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По словам медика, в процессе кормления ребенка своим молоком мать передает ему свои антитела, поэтому важно продолжать грудное вскармливание по меньшей мере до полугода. Он добавил, что также важно делать малышу прививки.

— Меня пугает, что у нас сформировалось очень активное сообщество мам, которые самоутверждаются за счет экспериментов над своими детьми. Они рассказывают, что не прививают детей просто потому, что убеждены, что так и надо делать, — передает слова Онищенко Aif.ru.

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