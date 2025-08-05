Депутат предложил меры против нелегальных детских лагерей

Глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий призвал провести федеральную проверку деятельности детских лагерей и закрыть все учреждения, не входящие в официальные региональные реестры организаций отдыха детей и их оздоровления.

Парламентарий напомнил, что несколько лет назад в части регионов России произошли трагические случаи в детских лагерях из-за недосмотра и безответственного отношения вожатых.

ЛДПР требует масштабной федеральной проверки и закрытия всех лагерей, не включенных в региональные реестры, цитирует Слуцкого ТАСС.

Ранее депутат заявил, что земельные участки для многодетных семей должны быть обеспечены инфраструктурой.