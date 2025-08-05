Стало известно, как родители обеспечивают безопасность детей в сети

Почти две трети родителей обучают своих детей безопасному поведению в интернете с появлением у тех первого смартфона, и только треть начинают обучение превентивно, еще до гаджетов. Об этом свидетельствуют итоги июльского исследования "Авито" и МТС среди 10 тыс. опрошенных.

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Рассказывает детям об основах безопасности в сети подавляющее большинство (72%). Учат их с момента покупки первого смартфона 64% родителей, еще до гаджетов - 27%. 5% начинают учить детей правилам с первым негативным опытом, к примеру, после того, как ребенок сталкивается с обманом в интернете.

Опрошенные родители в среднем считают, что активно пользоваться цифровым платформами дети могут примерно с 11 лет. Составители опроса отмечают, что чем старше родители - участники опроса, тем старше должен быть и ребенок, чтобы они позволили ему заниматься этим.

Респонденты чаще всего учат детей не разглашать личные данные (паспортные, банковские, а также свои пароли и номера телефонов), не переходить по сомнительным ссылкам в сети. Также среди названных ими рекомендаций есть то, что не стоит давать доступ к своим аккаунтам, не нужно соглашаться переходить в другой мессенджер при совершении сделок онлайн и другое.