«Образовательная модель вообще не работает». В РФ задумались об изменениях

Действующая система работает неэффективно и требует пересмотра после экономических реформ. Об этом экономист сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Вся образовательная модель вообще не работает. Нужна другая образовательная модель. Она невозможна, пока не будет придумана экономическая модель, которая объясняет, кто это будет финансировать. Если посмотрите на современную американскую картину, то увидите, что там себестоимость любых товаров и услуг, в том числе космоса, не включает подготовку инженеров. Например, Маск выдал стоимость подготовки запуска и показал, что у него самая маленькая. А если включить в эту стоимость патенты и права, которые NASA передала бесплатно, а также те, что были украдены у «Роскосмоса», то может оказаться, что картина совершенно другая».

Ранее учитель счёл «бессмысленным» обязательный ЕГЭ по истории для поступающих на технические специальности. У таких выпускников, кроме негативного отношения к предмету, «ничего не останется». Однако знание предмета необходимо проверять у всех гуманитариев, в частности будущих социологов и режиссёров, заявил учитель истории и автор учебников по этой дисциплине Леонид Кацва.