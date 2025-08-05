IT-эксперт не увидел ничего плохого в детском блогерстве

Такое хобби может стать основным источником дохода для семьи.

Контролировать пребывание ребёнка в интернете следует родителям, а не государству.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«Мы сегодня пришли к тому уровню, когда дети с 16 лет начинают активно зарабатывать блогерством. Начинают даже с 14 лет. Почему им нужно мешать заниматься хобби, если хобби для них интернет и блогинг, и они на этом зарабатывают, и, может быть, даже многие из них содержат семью. Таких примеров в России очень много, когда ребёнок начинает активно заниматься блогерством, и для семьи это становится основным источником дохода. Что в этом плохого? В разных интернет-сервисах есть много полезных функций, которые позволят ребёнку развиваться или зарабатывать в будущем, учиться программированию и так далее. Понятно, что образовательные сервисы должны быть доступны всегда. Что касается развлекательных, то всё-таки это должно быть отдано на откуп не государству, а родителям. Родитель должен решать, сколько ребёнок и как должен находиться в интернете. Но при этом государство вместе с экспертами должны выработать какую-то рекомендательную середину, к которой взрослые могут прислушиваться или не прислушиваться».

Ранее Анатолий Вассерман предложил установить в РФ лимиты на «пребывание в интернете». Это позволит избежать «передозировки». Таким мнением член комитета Госдумы по просвещению поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Кроме того, парламентарий счёл компьютерные игры полезными для развития «многих качеств».