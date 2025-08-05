Сколько россиян экономят ради обустройства комнаты ребенка

31 процент россиян готовы экономить на обустройстве собственной комнаты в пользу детской. Соответствующие данные опроса приводят эксперты интерьерной компании Mr.Doors.

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Большая часть респондентов (42 процента) заявила, что старается уделять одинаковое внимание и взрослым, и детским комнатам. В то время как 27 процентов опрошенных совсем не готовы экономить на обустройстве своего места.

Одна из участниц опроса пояснила, что придерживается принципа «все лучшее — детям» и готова потерпеть ради благополучия своего ребенка.

Даже если у клиентов нет возможности сразу обновить интерьер всей квартиры или загородного дома, они стремятся сохранить выбранную концепцию и постепенно обустраивать пространство в единой стилистике, — рассказал пресс-секретарь интерьерной компании Mr.Doors Кирилл Герасимов.

По данным одного из крупных сетевых строительных магазинов, средний чек покупки товаров для ремонта и строительства в мае этого года составил 4,3 тысячи рублей. С началом летнего сезона цены продолжили расти. «Вечерняя Москва» выяснила, насколько они подорожали и как сэкономить в ходе строительства.