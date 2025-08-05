Как дети обретают взрослый навык считывания эмоций по лицу

Маленькие дети часто не понимают эмоций, выражаемых мимикой лица. Этот кажущийся самим собой разумеющимся навык развивается постепенно — и в какой-то момент становится таким же, как у взрослых. Новое исследование в Nature Communications изучило этот процесс в динамике.

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Его авторы из Школы психологических и когнитивных наук Пекинского университета в сотрудничестве с профессором Сетом Поллаком из Висконсинского университета в Мадисоне провели серию экспериментов с детьми 5–10 лет и взрослыми, которые показали когнитивные сдвиги в развитии эмоционального интеллекта.

Интерпретация эмоций крайне важна для социальных связей, однако маленьким детям она почти не под силу. Этот процесс предполагает не только идентификацию мимики, но и ее обработку с учетом накопленного опыта, которого у малышей по понятным причинам нет.

Три эксперимента

Исследование изучило, как дети обрабатывают эмоции, через три взаимосвязанных эксперимента, охватывающих нейронную активность, концептуальное понимание и поведение.

В первом эксперименте, посвященном восприятию, ученые использовали ЭЭГ с маркировкой частот, чтобы показать, что даже пятилетние дети могут автоматически отличать четыре базовых выражения лица — радость, гнев, страх и грусть — через нейронные реакции в височно-затылочной области. Эта способность к восприятию оказалась стабильной для разных возрастных групп.

Второй эксперимент, исследующий концептуальные знания через задание на схожесть слов, показал, что старшие дети обладают более тонкими ассоциациями. Например, слово «плач» они уже могут связывать с разными эмоциями, что указывает на развитие эмоциональной сложности.

Наконец, в поведенческом исследовании дети участвовали в заданиях на сортировку и сопоставление. Младшие участники склонны категоризировать выражения в общих терминах «положительные» и «отрицательные», тогда как старшие дети демонстрируют более глубокое понимание, различая конкретные отрицательные эмоции, например гнев и страх.

Когнитивный сдвиг

Для объединения результатов использован анализ репрезентативного сходства вместе с обобщенными оценочными уравнениями, чтобы проследить когнитивную динамику, лежащую в основе понимания эмоций. Результаты выявили четкий возрастной сдвиг: младшие дети больше полагаются на перцептивные сигналы, тогда как старшие дети все чаще опираются на концептуальные знания. Этот переход от «видения лиц» к «пониманию чувств» подчеркивает, как эмоциональное развитие ребенка формируется опытом, обучением и растущей когнитивной сложностью.

У взрослых перцептивное различение мимики достигает «потолка» и не влияет на точность распознавания. Авторы намерены точнее выяснить, в какой момент это происходит — но для этого понадобятся дальнейшие исследования с участием подростков.

Перспективы

Понимание динамического взаимодействия между восприятием и опытом в эмоциональном развитии будет полезным как в педагогике, так и в разработке стратегий поддержки нейроспецифичных детей.