Исследование: Оземпик омолодил участников на 3 года за 32 недели

Свежее исследование показало, что препарат Оземпик (семаглутид), используемый для лечения диабета и похудения, способен омолаживать организм.

В ходе первого клинического испытания, напрямую оценивающего влияние на биологический возраст, участники стали в среднем моложе на 3,1 года всего за 32 недели терапии.

В исследовании приняли участие 108 человек с липогипертрофией, связанной с ВИЧ — заболеванием, ускоряющим старение. Половина участников получала семаглутид, другая — плацебо.

Биологический возраст определяли с помощью эпигенетических часов, отслеживающих метилирование ДНК.

Наиболее выраженные омолаживающие эффекты зафиксированы в мозге и иммунной системе — почти на 5 лет. Также отмечены положительные изменения в работе сердца и почек.

Исследователи считают, что эффект достигается за счёт уменьшения жира вокруг органов и снижения воспаления — ключевых факторов старения.

Хотя результаты впечатляют, учёные призывают не спешить с массовым использованием Оземпика как средства от старения, подчеркивая необходимость дальнейших исследований.