В России нашли способ бороться со страхом уколов у детей

В России начали применять VR-очки, которые помогают детям снизить уровень стресса при взятии биоматериала и проведении вакцинации, а также других процедурах. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сети клиник «Будь Здоров», в которых запущена технология.

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Технология позволяет снизить уровень стресса у детей при посещении врача и проведении медицинских манипуляций, что особенно важно, если у ребенка отмечается высокий уровень тревожности или есть страх визита к медикам.