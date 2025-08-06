Опрос показал, довольны ли родители частными школами

Завышенные ожидания были лишь у 3% респондентов, которые отдали своих детей в негосударственные образовательные учреждения.

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Исследование провела Российская академия народного хозяйства и госслужбы.

Большинство опрошенных — 63% — говорят, что их ожидания от частной школы до поступления ребёнка соответствуют реальности. Каждый третий признался, что уровень образования оказался даже выше. Абсолютное большинство россиян — 96% — относят негосударственную школу, в которой учатся их дети, к одной из лучших в городе или районе проживания.

Как отмечают аналитики, в прошлом году в России насчитывалось около 234 тыс. учащихся частных школ. Больше всего их в Москве, Чечне, Московской и Нижегородской областях, а также в Санкт-Петербурге.