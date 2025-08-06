Как дневные лагеря помогают трудным подросткам

Провести летние каникулы с пользой и отдохнуть в лагере сегодня могут не только умники и умницы, но и школьные хулиганы. Для трудных подростков открыты дневные лагеря "Сила России". Лагерные смены проводятся по инициативе детского уполномоченного Марии Львовой-Беловой и поддержке Федерального подросткового центра. О том, кто и как может стать "Силой России", "РГ" рассказал руководитель Федерального подросткового центра Валерий Майоров.

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С начала этого года в нашей стране прошло более 80 смен для трудных подростков. Создать такой временный лагерь может любая школа или организация, занимающаяся социализацией подростков. Чтобы открыть дневной лагерь для трудных подростков, нужно зарегистрироваться на страничке проекта. Участниками смен могут стать ребята от 10 до 18 лет, состоящие на профилактическом учете. Смена в лагере длится от 5 до 21 дня.

«Это время, когда у ребенка есть возможность какое-то время побыть не Валеркой-хулиганом и обнулить свое реноме, — рассказывает Валерий Майоров. — Эти ребята из-за того, что попали на учет, не имеют возможности отдохнуть в лагере. Часто это дети из семей с трудной жизненной ситуацией. Чтобы остановить маховик неудач, в который попадает трудный ребенок, мы решили открыть для них отдельные смены».

Как за такой короткий срок обычным школьным учителям удается перевоспитать хулиганов?

«Нужно перестать думать, что перед тобой хулиган, — делится секретом успеха Валерий. — Мы учим работать не с хулиганом, а с подростком, которому тяжело. Дети не проявляют трудное поведение, если мы создаем им возможность предсказуемого пространства. В пространстве должны быть правила, санкции за их невыполнение, которые применяются и к ребятам, и к вожатым. В лагере нельзя ругаться матом, нельзя курить. Санкции очень строгие - вплоть до непосещения лагеря. У нас была крутая история в Тамбове, организаторы - молоденькие преподаватели в первый день смены были в панике: "Это ужас, к нам пришли матерые хулиганы, не первый год на учете". Проходит неделя, они же рассказывают: "Мы сегодня ходили на встречу с батюшкой, наши ребята писали письма Богу. Потом, не называя авторов, читали письма вслух. Наши мальчишки, и мы вместе с ними плакали. Сложно было поверить, что ребят может что-то растрогать". Но и это не все. На финал позвали родителей, думали, не придут. Но пришли все родители, и все говорили, что ребенок очень изменился за неделю. Одна мама, у которой четверо детей и старший сын с трудным поведением, рассказала, что впервые нашла время на себя, потому что не была занята своим сыном».

Недавно флаг лагерных смен для трудных подростков подняли на …Эльбрусе. Девушку, которая покорила вершину и подняла флаг, зовут Александра. Саша сама была трудным подростком, но однажды попала в подростковый центр и поняла, что неукротимую энергию можно направить в позитивное русло. Александре очень нравится проект "Сила России". Она убеждена: