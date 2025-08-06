В Госдуме задумались, как оградить детское питание от пальмового масла

Убрать из школ вендинговые аппараты с "мусорными" перекусами, обеспечить всех младшеклассников горячей едой вне зависимости от уровня доходов семьи, создать реестры школьного меню, чтобы родители могли в любой день проверить, чем кормят их детей, ввести единые федеральные стандарты качества детского питания - с такими предложениями выступили участники круглого стола "Детское питание: качество, безопасность, родительский контроль" в Госдуме. Но самая горячая дискуссия разгорелась по поводу пальмового масла, которое сегодня можно найти чуть ли не в каждом промышленном продукте.

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"В страну завозится миллион тонн пальмового масла в год - вчетверо больше, чем раньше, и его используют не только для производства печенья, шоколада, мороженого, но и для молочных смесей, заменяющих грудное молоко. Нам пора разобраться в этом вопросе, тем более в России не проводилось исследований по поводу его безопасности. В Беларуси пальмовое масло запрещено добавлять в мороженое, а у нас оно буквально везде", - заявила глава Комитета ГД по защите семьи Нина Останина.

Ее поддержал и первый зампред Комитета ГД по охране здоровья онкохирург Бадма Башанкаев.

"У меня пятеро детей, и мне небезразлично, чем мы кормим своих детей. В моем детстве, помню, дед тер нам по утрам морковку с яблоком. Сейчас время другое, большинство родителей ориентируются на готовые продукты для детского питания. Этот рынок постоянно растет. Для производителей это хорошо. Но - будем честны - капиталистический мир диктует свои правила: удешевление компонентов, входящих в продукт. Нам говорят, что пальмовое масло схоже по составу с женским молоком, поэтому его и добавляют в молочные смеси. Но мы понимаем: грудное молоко не заменить ни коровьим, ни козьим, и ни одна смесь его тоже не заменит. Не было бы вопросов, если бы все ввозимое масло было качественное. Но оно содержит глицедол, а это канцероген", - подчеркнул Башанкаев.

ВОЗ и Продовольственная сельскохозяйственная организация ООН (FAO) изучали риски, связанные с глицедолом, и определили его допустимое содержание в продуктах. Его суточное потребление не должно превышать 4 мкг на кг массы тела, а превышение этой дозы увеличивает риск негативного воздействия на почки и репродуктивную систему (не говоря уже об онкорисках). Но, например, в ЕС еще больше ограничивают присутствие этого вещества в пище, особенно в детском питании.

"Само масло безвредно, другое дело, в чем и как его везли и хранили, от этого зависит качество и накопление вредных веществ", - считает директор профильного департамента Минздрава России Рафаэль Шавалиев.

Но дело не только в транспортировке. Известно, что глицедол образуется в масле при его очистке (рафинировании), поэтому также важно, какую именно технологию очистки используют производители. Но Останина возражает: не важно, по какой причине глицедол оказывается в масле, а вместе с ним - и во многих продуктах, важно, чтобы его там не было. А если так не получится, "пальму" надо заменять чем-то другим.

Получается, надо тщательно контролировать состав сырья, не говоря уже о самом производстве еды. Но, говорят специалисты, тут полно узких мест. "Система маркировки "Честный знак" отслеживает оборот готовых продуктов, а вопросы пищевой безопасности остаются вне зоны контроля, - отметил эксперт по пищевой безопасности, преподаватель Росбиотеха, глава консалтинговой компании "Старт качества" Константин Деревсков. Он считает, что действовать надо проактивно: улучшить ситуацию поможет создание единой цифровой платформы для мониторинга технологических процессов по всей производственной цепочке, причем доступ к этой платформе должен быть и у Роспотребнадзора, и других надзорных органов.

Такие цифровые решения позволяют мгновенно предупредить о нарушениях еще до выхода готового продукта.

"Второе предложение - создать рейтинг надежности производителей, мы должны знать, кто производит продукты, которые наши дети получают в детсаду и школе. Кроме того, нужно утвердить обязательную сертификацию производителей детского питания по стандартам HACCP (ХАССП) и ISO 22000, которые подтверждают соответствие систем управления безопасностью пищевой продукции международным требованиям", - подчеркнул Деревсков.

Да, ВОЗ не запрещает вводить "пальму" в детские смеси, но при этом предупреждает: у младенцев, получающих такие заменители маминого молока, нужно контролировать минеральный обмен. Исследования показали, что у "искусственников" может ухудшиться усвоение кальция. Во всяком случае, некоторые производители от "пальмы" уже отказались, используют в смесях другие растительные масла. Правда, их смеси намного дороже, ведь "пальма" - один из самых недорогих растительных жиров.

Вопрос еще и в том, как понять, сколько пальмового масла в питании старших детей, если его добавляют буквально во все - от печенья и творожных сырков до шоколада и мороженого.

Пока ответа нет - радикальное решение потребует радикальной же перестройки пищевых производств. Депутаты настаивают на более глубоком изучении всех "за" и "против", настаивают на тщательном анализе уже имеющихся научных данных и планируют вернуться к обсуждению осенью.

А пока совет родителям: строже выбирать лакомства для чада, изучая этикетку. А еще лучше - вспомнить свое детство и мамино или бабушкино домашнее печенье. Без всякой "пальмы".