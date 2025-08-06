Ямальские школьники рассказали, на что потратят первую зарплату

С начала каникул трудовой опыт получили уже свыше 4500 ямальских подростков, в том числе 230 детей из семей участников СВО и 50 - с инвалидностью. До сентября цифра увеличится еще на пару тысяч. Несовершеннолетним предложили вакансии более 200 работодателей региона.

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Лидерами по количеству занятых являются Новый Уренгой, Ноябрьск и Пуровский район: здесь предпочли не слоняться без дела 2000 ребят старше 14 лет. Устраиваются в основном помощниками библиотекарей, делопроизводителями, администраторами, гардеробщиками, аниматорами, разнорабочими, курьерами, промоутерами. Кроме того, 11 юных жителей Салехарда и Ноябрьска в июле работали под руководством наставников из студенческих отрядов в Татарстане в рамках всероссийского проекта "Алабуга ТОП". Чтобы попасть туда, они прошли конкурсный отбор.

В Надыме решились на свой эксперимент: там шестерых старшеклассников впервые пригласили на должности вожатых в лингвистический центр. Они проводят мастер-классы и квесты, организуют разные игры, помогают подопечным раскрыться. О полученном опыте положительно отзываются и родители, и работодатель. Так, мама одного из воспитанников центра написала, что ее сынишка каждый день рассказывает о чудесном старшем вожатом, который знает английский и показывает фокусы.

Приоритетное право на трудоустройство имеют подростки из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, дети участников спецоперации, инвалиды, сироты, представители коренных малочисленных народов Севера, а также проблемные ребята, стоящие на профилактическом учете. Обычно договор заключается на 2-4 недели, ребята трудятся от 24 до 35 часов в неделю в зависимости от возраста, за полный месяц выходит 56,1 или 58,3 тысячи рублей (минимальная зарплата на Ямале в 2025 году в зависимости от того, где находится населенный пункт, южнее или севернее Полярного круга). Деньги школьники собираются направить на подготовку к учебному году, покупку гаджетов и помощь семье.

Пробую работать летом уже не первый год, в этот раз хочу потратить зарплату на новую технику. Нравится атмосфера, коллектив, наставники всегда подсказывают и помогают. Чувствую, что делаю что-то полезное, - говорит Максим Гаврилюк из Лабытнанги.

Подростки не только трудятся, но и знакомятся с профессиями. К примеру, во время экскурсии в котельную и на очистные сооружения они узнали, как современное оборудование заменяет устаревшее, почему от действий оператора зависит наличие тепла и горячей воды в каждом доме, как обеззараживаются бытовые стоки. Обсуждали и технологии, и то, какие профессии востребованы в ЖКХ.

В прошлом году в программе "Трудовое лето" поучаствовали 6633 ямальца от 14 до 17 лет и 334 работодателя, в том числе 119 наняли несовершеннолетних без всяких компенсаций из бюджета.

Для ребят это первый шаг к осознанию ценности труда и личной ответственности. Мы видим, как они взрослеют, становятся инициативнее и увереннее в себе, - отмечает директор департамента занятости населения ЯНАО Наталья Татарчук.

Если большинству подростков подработка нужна ради ощущения независимости, то их ровесники из числа КМНС зачастую приобретают первую профессию вместе с аттестатом. Лицензии на реализацию 11 программ имеют 20 школ-интернатов Ямала: можно стать швеей, электромонтажником, поваром, слесарем-сантехником, столяром, младшим воспитателем и даже оператором беспилотника. Квалификация присваивается после сдачи демоэкзамена.

В частности, в Шурышкарском районе по такой модели с 2022 года получают допобразование ученики из Горковской, Овгортской и Восяховской школ-интернатов. Занятия с ними проводят преподаватели и мастера Ямальского многопрофильного колледжа. За три года подготовили уже 52 молодых специалиста. Одна из них, Евгения Витязева, окончила девять классов в 2024-м. Пока училась в 10-м, освоила профессию помощника повара, в мае прошла аттестацию. Сегодня девушка принята поваром в детский сад села Мужи: под руководством опытных коллег готовит блюда для дошколят.

Понимаю, что занимаюсь важным делом. Самая большая награда - благодарные улыбки малышей, - признается Женя.

Кстати

Соцопрос, проведенный ресурсом SuperJob в апреле 2025 года, показал: четверо из десяти взрослых считают, что их ребенок вполне может начать подрабатывать с 14 лет, причем за год количество таких родителей выросло на восемь процентов. Еще девять процентов допускают трудоустройство с 12-13 лет, четыре процента готовы сдвинуть возрастную планку еще ниже. И только семь процентов уверены, что главная и единственная задача подростка - учеба.