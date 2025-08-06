Оскорблять ребенка словами оказалось не менее опасно, чем бить

Если ребенок в детстве регулярно переживает словесное насилие, это оказывает на психическое здоровье взрослых такое же влияние, как и физическое. К такому выводу пришли авторы в ходе крупного межпоколенческого исследования, вышедшего в журнале BMJ Open.

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Хотя последствия словесного насилия часто не столь очевидны сразу, они могут быть не менее разрушительными и длительными, указывают результаты. Это ретроспективное исследование более 20 000 участников, охватывающее когорты рождений с 1950-х годов, показало снижение физического насилия в детстве, но рост словесного насилия.

По оценкам, во всем мире каждый шестой ребенок подвергается физическому насилию от членов семьи и опекунов. Оно может оказывать долгосрочное воздействие на психическое и телесное здоровье. Это может проявляться в повышенном уровне тревожности и склонности к депрессии, зависимостям, рискованному поведению, насилию, сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету.

Как и физическое, словесное насилие является источником стресса, который может затронуть нейробиологическое развитие детей. Примерно каждый третий ребенок в мире регулярно подвергается этому.

Авторы метаанализа объединили данные семи исследований по этой теме, в которых участвовали 20 687 взрослых из Англии и Уэльса.

Анализ всех данных показал, что опыт физического или словесного насилия в детстве был независимо связан с увеличением вероятности психологических проблем во взрослом возрасте на 52% и 64% соответственно.

Даже если физическое насилие было частью детского опыта, те, кто также испытал вербальное насилие, столкнулись с дополнительным риском. Риск психических проблем составил:

16% без насилия,

22,5% (только физическое насилие),

24% (только словесное насилие),

29% (оба типа насилия).

Чаще всего о физическом или вербальном насилии в детстве сообщали жители неблагополучных районов.