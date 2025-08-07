Эксперты рассказали, каким должен быть портфель школьника

Портфель школьника должен быть легким, прочным и водостойким, иметь ортопедическую спинку, регулируемые лямки и крепкое дно. Также важно учитывать размер аксессуара и "посадку" на маленьком хозяине.

Жесткая спинка с мягкой подкладкой поможет равномерно распределить вес тетрадей и учебников, а широкие лямки с регулятором позволят подогнать размер изделия под любую одежду и рост.

Пластиковые ножки рюкзака и водоотталкивающее покрытие предотвратит намокание от снега или дождя содержимого портфеля. А мягкие, защищенные и округлые детали уберегут малыша от травм.

А светоотражающие элементы сделают ребенка заметным на дороге вечером, а также во время дождя и снега, пишет marimedia.ru.