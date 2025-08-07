Минцифры предложило ввести в оборот специальные «детские» сим-карты

Минцифры предложило ввести в оборот специальные детские SIM-карты с дополнительной защитой от небезопасного контента, рассказал журналистам в кулуарах конференции "Цифровая эволюция" в Калуге глава ведомства Максут Шадаев. Родители смогут использовать такие SIM-карты по желанию.

«Минцифры предлагает ввести отдельные детские SIM-карты, которые будут иметь определенные, настраиваемые родителями, средства фильтрации трафика. SIM-карты будут доступны детям до 14 лет. Родители смогут приобрести их для своих детей», — заявил Шадаев.

По словам министра, принципы фильтрации трафика в настоящий момент обсуждаются.

«То есть будет закон, который обяжет операторов предлагать такую услугу своим абонентам», — отметил Шадаев.

Министр добавил, что эти SIM-карты не будут учитываться в лимите 20 SIM-карт на человека, принятом в рамках антифрод-законодательства.