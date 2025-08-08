Развеиваем основные мифы о грудном вскармливании

Всем известно, что кормление грудью – лучшее, что мама может дать малышу. Материнское молоко – уникальный продукт, которому невозможно найти альтернативу. Тем не менее, вокруг кормления грудью ходит несколько мифов – врачи Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Новосибирской области их перечислили и дали объяснения.

Миф 1. Искусственное питание не уступает грудному молоку. Только в материнском молоке содержится комплекс полезных веществ и антител к опасным инфекциям, подходящий конкретному малышу. Нет такой смеси, которая также точно меняла бы свой состав с возрастом и потребностями ребенка, как грудное молоко.

Миф 2. Если ребенок плохо прибавляет в весе – молоко «некачественное». Состав и жирность материнского молока идеально подходит ее ребенку. Если женщина здорова и полноценно питается – молоко не может быть «некачественным». Проблема недостаточного набора веса может быть связана с ошибками в организации грудного вскармливания или здоровьем малыша.

Миф 3. Кормление портит форму груди. Вредное и несправедливое заблуждение. Лучшее, что женщина может сделать для своей груди – начать кормить после родов. Врачи советуют продолжать вскармливание до 1,5 лет. Не следует отлучать малыша от груди во время болезни или в период вакцинации.

Миф 4. Молоко нельзя сцеживать. Действительно, часто сцеживание после кормления может привести к избыточной выработке молока. Но бывают случаи, когда сцеживание необходимо: допустим, если ребенка по какой-то причине временно нельзя кормить грудью – в этом случае сцеживание поможет сохранить лактацию. Сцеживание может помочь, если молока мало. Однако, без необходимости сцеживаться не нужно: ребенок возьмет столько молока, сколько нужно именно ему, а грудь «подстроится» под его потребности.