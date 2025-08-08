Как приучить ребенка к горшку

Один из самых важных периодов развития ребенка — это приучение к горшку. Опорожнение мочевого пузыря и кишечника в туалете, а также последующее обслуживание себя — важный маркер взросления. Кроме того, самостоятельное пользование горшком существенно упрощает жизнь и ребенку, и родителям. Как правильно приучать детей к горшку и когда это делать — в материале «Ленты.ру».

Когда приучать ребенка к горшку

Осознание того, что такое горшок, что с ним делать, как его использовать без промахов, обычно приходит детям в возрасте от полутора до трех лет, объяснила в беседе с «Лентой.ру» педиатр ГУЗ Саратовской областной детской клинической больницы (СОДКБ) Елизавета Соколова. Этот возраст совпадает с периодом формирования у подрастающего человека понятия чистоплотности, опрятности: ребенку становится некомфортно в мокром и грязном белье.

1,5 года — примерный возраст начала знакомства ребенка с горшком.

«Рекомендуется начинать знакомить ребенка с горшком летом — этот сезон удобнее, используется минимум одежды, можно ходить в трусах или шортах. И в возрасте около полутора лет. Даже если ребенку исполнится полтора года только осенью, летом можно спокойно начать знакомство. Горшок можно приобрести после первого дня рождения», — отметила Елизавета Соколова.

До года пытаться приучать к горшку ребенка нецелесообразно, так как он ни психологически, ни физиологически не созрел для этого, уточнила детский нейропсихолог Кира Макарова.

Какой горшок выбрать?

Елизавета Соколова отметила, что в идеале горшок должен быть самым простым, без изысков. В продаже можно найти горшки, имитирующие унитазы, дополненные музыкальными устройствами, емкости с игрушками. Они могут выглядеть очень нарядно, но будут отвлекать ребенка от главного.

«Золотой стандарт детского горшка — зеленая модель Lilla из IKEA, сейчас есть масса аналогов на российских маркетплейсах. Этот горшок самый простой, но при этом самый физиологичный и удобный. Он устойчивый, с прорезиненным основанием, поэтому не скользит. Когда пользователь сидит на нем, ноги согнуты, стоят под углом: так ребенку легче справить любую нужду», — подчеркнула Соколова.

Эксперты «Ленты.ру» рассказали, как поэтапно приучить ребенка к горшку.

До года: высаживание

Некоторые родители практикуют высаживание едва ли не с рождения ребенка. Взрослые очень внимательно наблюдают за младенцем, пытаются уловить знаки тела, которые сигнализируют о том, что ребенок скоро испражнится, — например, это могут быть определенные движения, сосредоточенное выражение лица или звуки, кряхтение. В этот момент родители берут младенца на руки и в удобной позиции высаживают его над горшком, унитазом, а чаще — над ванной или раковиной, предоставляя возможность спокойно сделать свое дело.

Начинать высаживать ребенка можно с рождения.

Эффективность высаживания официально не доказана, но оно может способствовать более быстрому, чем у сверстников, осознаванию позывов в туалет, потому что закрепляет связь между ними и последующими действиями взрослого.

«Ребенок, которому нравится высаживание, даже в таком маленьком возрасте может показывать, что он хочет сделать свои дела. И у некоторых детей, с которыми практиковали высаживание, потом легче происходит знакомство с горшком», — поделилась профессиональным опытом Елизавета Соколова. Но, конечно, это не обязательно.

1-1,5 года: знакомство с горшком

После года нужно начинать предлагать ребенку сесть на горшок — хотя бы раз в час. В процессе имеет смысл объяснять, что такое горшок, зачем он нужен. В качестве дидактических материалов можно использовать большие красивые книги и сказки про горшок, мультфильмы.

Мультики про горшок

«Синий трактор» — серия «Горшок»;

«Котенок Котэ» — серия «Попа и горшок»;

«Малышарики» — серия «Няни. Приучение к горшку»;

«Совенок Хоп-хоп» — серия «День рождения Тук-тука»;

«Кукутики» — серия «Горшок».

Желательно также уменьшить количество подгузников и чаще переодевать ребенка в обычное хлопковое белье.

«Самое важное в приучении к горшку — нужно снять подгузник. Не бойтесь луж, они прекрасно вытираются с любых видов поверхностей. Высаживать ребенка на горшок эффективнее всего, когда он в хлопковых трусиках, которые ничего не впитывают. Моя дочь в один день поняла, что такое горшок, что с ним делать, и начала ходить на него без осечек в 2,5 года. А мой младший сын начал проявлять интерес к горшку и ходить на него в возрасте чуть старше года. Все дети абсолютно разные, важно просто примерно держать в голове возрастные нормы», — поделилась Елизавета Соколова.

Советы родителям

Если вдруг ребенок опорожнился мимо, нужно просто еще раз спокойно указать ему на горшок и объяснить, что ходить в туалет нужно сюда. А если все удалось, следует активно хвалить ребенка, хлопать в ладоши и поощрять.

«При приучении к горшку ни в коем случае не стоит ругать ребенка, не нужно ничего требовать, окрашивать эмоциональное взаимодействие с ним в негатив. Постепенно малыш сам поймет, как вести себя на горшке. Принцип для родителей один: постепенно и настойчиво предлагать, но не заставлять. И тогда все сложится», — пояснила Кира Макарова.

Родителям главное — поддерживать интерес к горшку, не погасить его своими срывами, руганью, негативными эмоциями.

Не нужно повышать голос, даже если ребенок полностью отказался подходить к горшку или подумал, что это игрушка, или даже начал носить его на голове. Значит, пока его мозг просто не дозрел до приучения, можно попробовать снова чуть позже.

При этом, отметили опрошенные «Лентой.ру» эксперты, очень важно не давать ребенку превращать горшок только в игровой объект. Ролевые игры, например, «мишка пошел на горшок» — это отлично, через такую игру малыш познает назначение этого предмета. А вот если горшок выступает, например, в качестве гаража для машинок, то такие игры нужно мягко пресекать.

2-3 года: привыкание к горшку

«В два-три года ребенок уже должен быть знаком с горшком и понимать, для чего нужен этот предмет. Это период постепенного привыкания», — пояснила детский нейропсихолог.

Но в два-три года вполне нормальны моменты, когда ребенок может забыть про горшок или не успеть добежать до него.

«В два-три года ребенок только познает физиологические процессы тела, постепенно учится управлять им. Любые капризы ребенка связаны с его телесным и психическим развитием, поэтому нужно проявить терпение и сохранять спокойствие», — Кира Макарова, детский нейропсихолог.

«Если и в три года ребенок категорически отказывается от горшка, можно немного подождать, а потом попробовать снова. Пусть горшок будет ярким и привлекающим внимание. А каждое присаживание на него — ожидаемым ("проснулся — бежим на горшок"). Нельзя ругать ребенка, если у него долго не получается освоить этот предмет. А вот за успехи можно, наоборот, давать ему небольшие бонусы — например, что-то вкусненькое, или отправиться на прогулку, которую малыш ждет с нетерпением», — отметила в беседе с «Лентой.ру» детский психолог, детский нейропсихолог «СМ-Клиника» Елена Буренкова.

Советы родителям

В случае осечек важно понимать, что ребенок промахивается не ради веселья и точно не назло взрослому.

Нужно помнить, что в процессе приучения ребенка к горшку могут возникнуть разные сложности. Во время болезни или стрессовых ситуаций ребенок может вести себя так, будто он на время стал младше, и в эти периоды забывать о горшке, это нормально, отметила детский нейропсихолог.

Когда можно полностью отказаться от подгузников

Если ребенок несколько дней подряд просыпается после дневного и ночного сна в сухом подгузнике, можно постепенно отказываться от него.

Важно также, чтобы ребенок осознавал позывы к испражнению и сам просился на горшок.

Когда переходить от горшка к унитазу

В приучении к горшку важно помнить, что это только промежуточный этап.

Главная цель — не горшок, а осознание, как самостоятельно себя обслуживать.

«Начинать постепенный переход от горшка к унитазу можно уже с трех лет. Но часто родители забывают об этом, и ребенок так и использует горшок до пяти-шести лет», — пояснила Макарова.

Чтобы научить ребенка пользоваться унитазом, родителю стоит показать пример — продемонстрировать, что так гораздо удобнее, отметила Елизавета Соколова. Как только ребенок начинает проявлять заинтересованность в переходе на унитаз, задача родителя — его поддержать.

Вариантов несколько:

приобрести специальные ступеньки, которые не только помогут забраться на унитаз, но и пригодятся для других целей — например, встать повыше к раковине и самому умыться, почистить зубы;

купить специальные накладки на унитаз для детей — они делают сиденье меньше, форматируют стульчак, чтобы ребенку было удобно. (такие накладки есть и со ступеньками — два в одном; с ней малыш будет полноценно обслуживать себя сам).

«Главное — не торопить ребенка. Не пытаться сделать этот переход максимально быстрым: получилось с горшком — срочно на унитаз! Перенесите горшок в туалет, чтобы ребенок посещал именно туалетную комнату, видел унитаз и бумагу, знал, что остальные члены семьи пользуются этими вещами. Как и в случае с горшком, малыша можно стимулировать ходить на унитаз: небольшие бонусы помогут ему», — посоветовала Елена Буренкова.

Как научить ребенка гигиене после горшка

Когда ребенок учится самостоятельности в туалете, важно объяснить ему, как пользоваться туалетной бумагой. Это поможет сразу приучить ребенка к гигиене и значительно облегчит родительский быт.

Начать стоит с разговора о важности гигиены, чистоты и аккуратности. Можно перевести разговор в игровую форму — например, поиграть в куклу, которая сходила на горшок, потом ее вытереть и помыть.

Стоит подать пример: показать позу, в которой удобнее проводить гигиену, продемонстрировать, как держать бумагу, какое потребуется ее количество. Потом помогите ребенку самому поддерживать нужную позу, направляя его руки своими.

Затем дайте возможность попробовать воспользоваться бумагой самостоятельно. Лучше всего использовать не сухую туалетную бумагу, а влажную — она не так сильно промокает и не порвется в руках ребенка, к тому же очищает она лучше. Важно: использовать именно влажную туалетную бумагу, а не влажные салфетки. Во-первых, в растворе, которым она пропитана, точно нет спирта и раздражающих нежную кожу ребенка ингредиентов, а во-вторых, ее можно смывать в унитаз.

Обязательно хвалите ребенка за каждую попытку, независимо от ее успешности. Поддержка играет важную роль в закреплении полезных привычек.

Что делать, если много осечек

Если ребенок боится ходить на горшок или вдруг начал плакать, когда хочет сходить в туалет, в первую очередь надо обратиться к педиатру, чтобы исключить физиологические проблемы — например, запор.

«Иногда мамы считают, что у их детей нет запоров, что они просто боятся горшка. Но при сборе анамнеза мы все-таки выясняем, что проблемы есть. Может потребоваться обследование для выявления причин, и в некоторых случаях — лечение слабительными, чтобы у ребенка все происходило безболезненно, эффективно, комфортно», — пояснила Соколова.

Обратиться к врачу крайне важно, чтобы у ребенка не сформировалась связь: горшок равно боль.

«Очень важно выбрать доктора, который подберет схему лечения безопасными средствами с доказанной эффективностью», — пояснила врач.

Если физиологическая причина исключена, нужно подумать, что могло спровоцировать такую реакцию у ребенка. Возможно, был какой-то стрессовый момент — например, ребенка, сидевшего на горшке, испугал какой-то резкий громкий звук. В этом случае родителям надо проработать с ребенком этот момент при помощи книг о горшке, разговоров или мультиков. А если стресс слишком глубок — обратиться к детскому психологу.