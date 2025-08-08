Как часто российские школьники обращаются за помощью к ИИ

Искусственный интеллект окончательно интегрировался в образовательный процесс: 74% учащихся до 25 лет регулярно используют нейросети для выполнения учебных задач. Среди опрошенных, применяющих нейросети в учебе, 49% обращаются к ним ежедневно, еще 37% — не реже раза в неделю.

Это показало исследование Chad AI, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще всего к помощи ИИ прибегают при изучении гуманитарных и социальных наук — такой выбор сделали 37,7% респондентов. На втором месте математика, информатика и программирование (26,5%), затем естественные науки (19,6%) и экономико-правовые дисциплины (16,2%).

Наиболее популярными оказались задачи, требующие творческого подхода и структурирования информации. Лидирует написание эссе и сочинений — 12% используют ИИ для этих задач. За объяснением сложных тем простым языком обращается 10,1%, за помощью с курсовыми и дипломными работами — 10%.

Интересно, что комплексная помощь с домашним заданием, решение задач, примеров и контрольных работ не лидируют по популярности у учащихся. Это может говорить о том, что ИИ стал ассистентом в учебе, но не решает все задачи за человека.

Самыми эффективными помощниками респонденты считают текстовые нейросети — их отметили 53% опрошенных. Для них важнее всего удобство использования ИИ как ассистента для обучения, а также возможность получать мгновенную обратную связь. Быстрый поиск и структурирование информации ценит 51% молодых людей, а понимание сложных тем с помощью ИИ — 41%. Лишь 20% опрошенных отметили, что используют ИИ, потому что у них нет времени на учебу.

Исследование также показало, что только 23% пользователей сталкивались с конфликтами с преподавателями из-за использования ИИ. Это свидетельствует о том, что образовательные учреждения постепенно адаптируются к новой реальности.

При этом сами учащиеся выступают за разумное регулирование, а не полный запрет технологий: 62% поддерживают идею контролируемого использования ИИ в образовании, 28% выступают за полную свободу применения, и лишь 10% считают, что нейросети должны быть полностью исключены из учебного процесса.

Большинство респондентов (62%) ответили, что система образования изменится в лучшую сторону с развитием ИИ в ближайшие 5 лет. Пессимистично настроены только 25% опрошенных, а 13% полагают, что кардинальных изменений не произойдет.